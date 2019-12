Il padrone è morto: il cane Red, sei anni, cerca una nuova famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - A malincuore una donna sta cercando una nuova famiglia per il suo cane: ha 6 anni, è buono, ubbidiente e giocherellone. Razza pitbull. Abituato a cani, gatti e bambini. Addestrato a non mordere e ad ubbidire a comandi verbali. Non reagisce quando altri cani lo affrontano.Ha sempre vissuto in casa con giardino, abituato a stare in compagnia e fare lunghi viaggi in auto. Il suo "papà umano" è morto pochi giorni fa dopo lunga malattia.Red si trova nel rifugio "" (zona Roncade): aspetta e fa le feste alla "mamma" quando va a trovarlo. Lei ha deciso di trasferirsi all'estero vicino alla figlia e non riesce a portarlo con sé.Chi veramente interessato telefoni a392/2514957 oppure al rifugio Amici del cane ranch