Cinque ragazzi: «Aiutateci a trovare Pascal». Il bellissimo cane si è perso lungo il canale, ricerche finora vane

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Cercasi disperatamente Pascal, un Alaskan Malamute bianco a chiazze di color grigio. I suoi giovani proprietari garantiscono che è docile ed inoltre ha una pettroina verde che lo rende riconoscibile. L'appello è partito questa mattina 11 dicembre, quando, verso le 11, il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato da un gruppo di 5 ragazzi, che hanno chiesto aiuto poiché il loro cane era sceso lungo il canale di fronte al Bivacco dei Lòff, sparendo alla vista.

Temendo che per cercare di rintracciarlo i 5 amici potessero mettersi in pericolo e per dare loro una mano, una squadra è salita raggiungendoli e avviando la ricerca di Pascal, nell'area circostante la struttura, senza però trovarlo. Successivamente alcuni soccorritori hanno iniziato a ridiscendere il canale dall'alto, mentre altri sono partiti dal basso. Purtroppo Pascal non è stato ritrovato. Domani i soccorritori tenteranno ancora di individuarlo. Pascal è docile e indossa una pettorina verde e chiunque lo trovasse può mettersi in contatto con il soccorso alpini.