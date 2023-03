ODERZO - Lucky ha trovato una famiglia che lo ha adottato e gli ha offerto una nuova casa. Il dolce, affettuoso cagnolino meticcio che ha vegliato per lunghe settimane Carlo Scapolan, il settantenne rinvenuto morto nel suo appartamento di via dei Carabinieri a Fontanelle, è stato accolto in una famiglia di Oderzo. C’è un risvolto lieto in questa triste storia di solitudine, con il pensionato morto nella sua abitazione, colpito pare da un attacco cardiaco, senza che nessuno per giorni si accorgesse della sua mancanza. Sulle prime alcune signore che abitano nella lottizzazione di via dei Carabinieri non avevano dato peso al fatto che non si vedeva più il pensionato a passeggio con il cagnolino; il freddo era intenso, si ipotizzava che l’uomo fosse restio ad uscire.

LO CHOC

Con il passare dei giorni però, l’assenza era diventata preoccupante, così le vicine hanno deciso di telefonare in municipio. Subito sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco ed i carabinieri. Al suono del campanello non rispondeva nessuno, abbattuta la porta d’ingresso i vigili del fuoco si sono trovati di fronte all’uomo morto, ormai in avanzato stato di decomposizione con accanto il suo cagnolino Lucky che, stremato, ha avuto comunque la forza di far le feste ai soccorritori. Fra le molte incombenze da sbrigare nell’ambito del triste episodio, quella di dove collocare Lucky. Una vicina di casa, anch’essa proprietaria di una cagnolina, si è subito offerta di tenere il cagnolino, finchè non gli fosse stata trovata una sistemazione. «E’ una bestiola dolce e molto affettuosa – ha raccontato la donna – non volevo finisse al canile». Purtroppo la convivenza con la cagnetta di casa si è rivelata difficile, così Lucky è stato preso in consegna da un’altra vicina. E’ stato portato al “Paradiso di Pluto” in centro a Fontanelle dove si sono presi cura di lui con una accurata toelettatura e nel frattempo è partito il tam tam, anche sui social, con la richiesta di adozione.

LA SISTEMAZIONE

Impossibile resistere a quel musetto e a quegli occhioni imploranti: nel giro di pochi giorni si è fatta avanti la famiglia di Oderzo. La loro cagnolina Susy è morta da poco tempo e stavano cercando un altro cane. Lucky, già abituato a stare in appartamento, si è rivelato il candidato ideale ed è stato subito adottato. Quando passeggiava in via dei Carabinieri con il suo padrone Carlo, Lucky mostrava affetto e dedizione. «Carlo è morto in solitudine – ci ha detto commossa una vicina – ma almeno ha avuto accanto Lucky, che gli ha sempre voluto bene e l’ha vegliato fino all’arrivo dei pompieri». Adesso, per questo dolcissimo cagnolino siapre un nuovo futuro.