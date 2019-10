Grosso cane gira libero e fa strage di galline: «Ho paura per i miei nipotini»

di Elisa Giraud

SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Unsi aggirain zona Palù a Zoppè di San Vendemiano e l'altra notte ha fatto. «È entrato nella mia proprietà rompendo la rete metallica racconta, proprietario dei pennuti trucidati dalla bestia. Mia moglie ed io abbiamo sentito dei rumori, ma abbiamo tanti animali e non abbiamo capito quello che stava succedendo». In ogni caso non sarebbe stato prudente uscire di casa nel cuore della notte. Il pollaio e l'altro recinto degli animali sono infatti un po' staccati dalla casa. Inoltre avrebbero potuto essere anche dei ladri a fare quel rumore. Dino e la moglie hanno sentito i cani da caccia del vicino abbaiare insistentemente, ma la mattina dopo non pensavano certo di trovarsi davanti uno scenario di quel genere.