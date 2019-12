Cane ucciso con il calcio di un fucile. Il cacciatore: «Non sono un assassino»

di Pio Dal Cin

VAZZOLA «Io un vecchio assassino? Non è vero. Sono cacciatore da sessantadue anni, non l’ho ammazzato io il cagnolino. Ho quattro cani da caccia e voglio a loro lo stesso bene che tutti quelli che amano i cani vogliono ai loro». Replica così Luigi C., 80 anni, alle accuse rivoltegli sui social. Per tutti adesso lui è l’assassino del cagnolino morto colpito con il calcio di un fucile. Ma lui non ci sta: «Amo i cani, ne ho quattro. E’ stato un incidente».