PIEVE DI SOLIGO - Muore la cagnetta Lea: è allarme avvelenamenti. « Dispiaciutissimi per lei, facciamo un appello: chi ha visto qualcosa venga in m unicipio » commenta il sindaco Stefano Soldan. Non è la prima volta: per episodi simili l’ a mministrazione è intervenuta nel Patean e anche nel central e parco del Balbi. Ma la storia di Lea e il dolore della sua famiglia ha commosso l’intero paese. Così la racconta il figlio della co- proprietaria. Lea infatti era amata da due anziane, vicine di casa. Ed è stata proprio una di loro ad accompagnarla nell’uscita del 6 gennaio. « Giovedì la nostra cagnolina Lea, durante la quotidiana passeggiata che svolge con mia madre, ha perso la vita per l’ingestione di un boccone avvelenato presente nella zona del parco di via Papa Luciani » spiega Gianluca Spironelli.

L’AGONIA

« La cagnolina, di proprietà della signora Elide Conte, trasportata d’urgenza all’ospedale veterinario di Conegliano, non è riuscita a farcela ed è deceduta dopo una lunga agonia. Il certificato di morte riporta come i sintomi fossero compatibili con un grave avvelenamento da neurotossine » . La segnalazione, riportata al Comun e al Comando di Polizia l ocale purtroppo non giunge sola. S oldan spiega che ci sono almeno due recenti episodi sospetti e che, nei mesi scorsi, c’erano state altre avvisaglie nelle frazioni. « Non solo confermo la morte per avvelenamento- spiega il sindaco - ma anche la notizia di due ulteriori morti per avvelenamento » . La prima avvenuta sabato 1 gennaio vicino al parco lungo il fiume Soligo in via Borgo Stolfi, la seconda domenica 2 gennaio nella stessa area in cui ha perso la vita Lea. L’episodio ha messo in allarme i numerosi proprietari di cani in città. Tanti dei quali anziani, che nell’amico a quattro zampe trovano uno stimolo affettivo, di socialità e uno sprone al movimento quotidiano.

LO CHOC