Dalla candidatura all'interdizione antimafia: «Ma io non ho nulla da nascondere»

TREVISO - «Sono arrabbiata e rammaricata. Ma non ho nulla da nascondere. Mai ho notato attività sospette, e posso assicurare che ho sempre lavorato nel rispetto della legalità». Sabrina Pisano, amministratore unico del Consorzio Stabile LM Group, si è sentita sprofondare in un incubo. L’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Treviso nei giorni scorsi è stata uno choc. Nonostante l’onda lunga che già lo scorso marzo aveva posto pesanti interrogativi sulla Egb Group di Nicola Messina e sul Consorzio Egb, e in seguito sulla Real Europe Group e sul Consorzio Stabile La Marca. Tutte entità giuridiche riferibili alla famiglia Messina, ad eccezione della Lm Group di Sabrina Pisano, che dallo scorso anno è però presenza fissa nel negozio - ufficio “Conte di Rocca Sicula” di Piazza San Vito (vendita di vini), di cui è proprietaria una società che fa capo a Nicoletta Pozzobon, moglie di Nicola Messina. Pisano, originaria di Sassari, è un volto noto in città e, nel 2018, il suo nome era nella lista civica Mario Conte Sindaco.



Lei è amministratrice unica del Consorzio Stabile LM Group, una società che si occupa di appalti pubblici. Com’è arrivata a questo ruolo?

«Ho lavorato per alcuni anni nel settore, quindi conosco bene l’attività».

Conosce personalmente Nicola Messina?

«Certo, il dr. Messina lo conosco abbastanza bene, e non mi risulta che appartenga ad organizzazioni criminali, invece, posso solo dire che è un grande imprenditore esperto in contratti pubblici».

Che legame c’è tra il lavoro al negozio di piazza San Vito e la società?

«Nella LM faccio l’amministratore a tempo pieno, nel negozio per passione del Vino».

Cosa pensa dell’interdittiva antimafia che ha colpito anche il Consorzio Stabile Lm Group?

«Purtroppo l’informativa è intervenuta a seguito dell’informativa ricevuta dal Consorzio Ebg Group di Bologna, nessun coinvolgimento da parte mia e del consorzio che rappresento».

Ha mai notato qualcosa di sospetto?

«Non vi sono mai state azioni o attività sospetti, abbiamo sempre operato con diligenza e rispetto delle leggi vigenti e del codice etico di legalità».

Lei si è candidata alle scorse elezioni amministrative con la lista a sostegno del sindaco Mario Conte. Come mai questa scelta? C’entra con l’attività del Consorzio?

«Assolutamente no. Il consorzio è estraneo alla mia esperienza avuta nella lista politica. È stata un’esperienza come si dice, usa e getta, cioè una nuova esperienza che non ha avuto sviluppi, sicuramente non mi interessa la politica».

Conosce di persona Mario Conte?

«Con il sindaco Conte ho rapporti di mera conoscenza e simpatia, ripeto, avevo deciso di candidarmi nella lista, così come altri, in quanto come prima esperienza la vedevo FICO.. un modo per conoscere gente nuova, niente di più, dopodiché mi sono disinteressata alla politica, non fa per me..

È preoccupata di quanto sta accadendo?

No, sono solo rammaricata e anche arrabbiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA