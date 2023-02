Elezioni, Rocco lancia la sfida al sindaco Conte: «Sogno una città per giovani»

TREVISO - E' partita da piazza dei Signori la campagna elettorale di Nicolò Rocco, 33 anni, presidente di TEDx, candidato sindaco alle prossime amministrative per il Terzo polo. Ha lanciato il guanto di sfida al leghista Mario Conte, sindaco uscente a caccia del secondo mandato. Rocco ha fatto capire subito che la sua corsa vuole essere propositiva più che distruttiva, tanto che ha sottolineato come positivi alcuni risultati dell'amministrazione Conte.

«Mi candido con una grandissima libertà - ha detto Rocco - quella di fare una campagna elettorale e una proposta diverse per questa città». Rocco si presenterà sostenuto da due liste, una del Terzo polo composta da amministratori, l'altra di giovani con un requisito: aver fatto del volontariato. Ai giovani in particolare si è rivolto il candidato parlando di città del futuro. «Sogno una città che possa essere attrattiva per la mia generazione». Due le priorità per la città secondo il candidato sindaco del Terzo polo: la lotta all'inquinamento da polveri sottili e le politiche sociosanitarie del post pandemia.

A sorpresa all'incontro si è presentato anche Giorgio De Nardi il candidato civico sostenuto dal centrosinistra. «Ancora non ho capito perché non abbiamo unito le nostre forze», ha detto a Rocco dopo l'incontro. «Abbiamo la libertà di fare delle proposte diverse - ha recplicato Rocco - Sono sicuro che arricchiranno la città».