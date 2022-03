ODERZO Lacrime e tanta emozione ieri al funerale di Denis Botta, 41 anni, allenatore dei “pulcini” dell’Usd Opitergina Calcio. I suoi “pulcini” c’erano tutti radunati sul sagrato della chiesa a Faè. Ragazzetti con i calzoncini corti ed i calzettoni rossi a fasciare i polpacci, quasi fossero in attesa del fischio per scendere in campo insieme al loro mister per la consueta partita. Invece si sono ritrovati davanti ad un dolore improvviso che forse alcuni hanno conosciuto per la prima volta. Mentre, stretto fra le mani il santino-ricordo con la foto del loro “mister”, le lacrime rigavano irrefrenabili i loro volti.



I MESSAGGI

«Per noi sei stato come un secondo papà» è uno dei messaggi letti durante la funzione religiosa. E’ proprio così: Denis Botta era in campo più pomeriggi la settimana, insieme ai “suoi” bambini. Tecnico esperto aveva il dono raro di entrare in empatia con i bambini, riuscendo a trasmettere loro le tecniche sportive nel contempo divertendosi giocando a calcio. «Siamo venuti a ringraziarti – i messaggi si sono susseguiti con le piccole voci ferme malgrado l’emozione -. La tua forza la porteremo sempre nel cuore. Non ho parole per descrivere il dolore che provo. Mi sei entrato subito nel cuore. Ti ricorderemo sempre per il tuo prezioso insegnamento a vivere con il sorriso, troppo spesso ce lo dimentichiamo. Ci hai dedicato il tuo tempo, ci hai dato gioia e spensieratezza. Ciao Mister Allegria». Pulcini e ragazzi, fino ai giocatori adulti, eppoi tantissimi genitori, i dirigenti, il presidente dell’Opitergina Calcio Montenero, la comunità di Faè: si sono stretti in un abbraccio intorno alla famiglia di Denis Botta.



IL RICORDO

L’uomo si era ammalato di cancro nel 2016. Malattia affrontata con determinazione, senza mai trascurare il suo impegno di allenatore, portato avanti fino all’ultimo. Quando, resosi conto che il cancro non l’avrebbe più lasciato, Denis Botta ha trovato la forza ed il coraggio di rinunciare alla chemioterapia. «Non mi chiedo perchè è toccato a me. Meglio a me che ad uno con figli o ad una persona con grandi responsabilità» aveva confidato al parroco che l’ha raccontato nell’omelia. «Era sereno, una serenità invidiabile che non era affatto sintomo di rassegnazione – ha aggiunto il sacerdote -. Denis amava la vita ma non per possederla. Amava la vita, anche quella degli altri. E’ una gemma di pura bellezza, non è facile restare liberi in faccia alla morte». Sulla bara la maglia dell’Opitergina e quella blu del Faè, la sua prima squadra di calcio. «La passione per il calcio e per i bambini sono elementi fondamentali per essere bravi allenatori – è il ricordo degli altri allenatori - e queste doti ti appartenevano. Impossibile dimenticare le serate trascorse insieme. Eri una persona infinitamente buona e generosa. Eri senza mezzi termini e non hai idea di quanto questa tua caratteristica fosse da tutti apprezzata». All’uscita della chiesa i “pulcini” hanno liberato in cielo dei palloncini bianchi e rossi. Sulla bara sono state posate una gerbera bianca ed una rossa.