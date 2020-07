Treviso incidente oggi: il cancello scorrevole si stacca e piomba su un bambino di 4 anni

CASIER- Gravissimo incidente oggi, 29 luglio 2020, intorno ale 20.20 a Dosson di Casier (Treviso), in via IV Novembre: il cancello scorrevole dell'abitazione si stacca dalla base e cade addosso a un bambino di 4 anni, figlio della coppia che vive nell'abitazione. Il piccolo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Treviso in gravissime condizioni. Sul posto i carabinieri e il 118. Ultimo aggiornamento: 21:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA