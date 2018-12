Vi siete tatuati il nome del vostro ex amore e volete cancellarlo? Con un nuovo laser ora si può

di Mauro Favaro

MONASTIER - Cancellare il nome dell'ex fidanzato o fidanzata scritto sulla pelle quando ancora l'amore gonfiava il cuore, far sparire disegni mal riusciti fatti in un momento di follia durante le vacanze o togliere in modo definitivo il microblading, il cosiddetto trucco permanente. Sono sempre di più le persone che vogliono. Far piazza pulita dei segni che in un altro momento della loro vita si erano fatti tracciare sulla pelle per renderli indelebili. Le cose spesso cambiano. È per questo che molti si stanno rivolgendo allaove da ottobre è entrato in funzione i, apparecchiatura d'avanguardia che. Ad oggi macchinari simili sono presenti solo in quattro strutture sanitarie in Italia. Quella di Monastier è guidata dal chirurgo plastico Tommaso Battistella.