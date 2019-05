Addio a 150 chilometri di canalette: saranno sotterrane

di Mauro Favaro

QUINTO - Da una parte si ridurrà il prelievo di acqua dal Piave di 1.500 litri al secondo e dall'altra si dirà addio a 150 chilometri di canalette, che verranno definitivamente dismesse. Il futuro dell'irrigazione dei campi passa per lo sviluppo del sistema pluvirriguo attraverso una rete di condotte sotterranee in pressione. Il consorzio di bonifica Piave ha appena ricevuto dal ministero dell'Agricoltura un finanziamento da 20 milioni di euro proprio per sostituire le vecchie canalette con condotte e idranti in oltre...