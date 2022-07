TREVISO Alice Alexandra Negroni, trevigiana e portacolori del Golf Club Villa Condulmer di Mogliano Veneto, è la nuova campionessa italiana femminile di golf U12. La giovane, nella rassegna tricolore che si è svolta sabato e domenica ad Asiago, ha conquistato il titolo nazionale producendosi in un’emozionante rimonta durante il secondo giorno di gara. Alice ha iniziato a sviluppare la passione per il golf sin da piccolissima, affascinata da un mondo che ha scoperto grazie a papà Andrea e al fratello Gabriele, e negli anni il suo amore per questo sport è cresciuto sempre di più.



GLI INIZI

«Il golf è lo sport di famiglia e Alice ha cominciato a giocare quando andava ancora all’asilo – spiega mamma Giovanna – voleva sempre seguire le partite di mio marito e di suo fratello e, dopo un inizio con qualche difficoltà, ha spiccato il volo. Ad oggi, possiamo dire che è diventata la più brava di tutti per quanto concerne il nostro nucleo famigliare. Devo ringraziare il Golf Club di Villa Condulmer, che la segue sin da quando era piccola, e dei grandi maestri quali Enrico Trentin, Giovanni Rettore, Valeria Tandrini e Tommaso Zanini che l’hanno accompagnata durante il suo percorso di crescita». Attualmente Alice non è solamente la numero 1 in Italia della sua categoria: è già capace di competere con ragazze più grandi di lei. Forte di un drive paragonabile a quello delle giocatrici adulte, Alice negli scorsi mesi è giunta 48esima su 90 partecipanti agli assoluti U18 di Padova, e 36esima su 82 partecipanti agli assoluti italiani di Margara. In entrambe le occasioni, peraltro, è stata l’unica U12 a superare il taglio.



LA GARA

Nonostante ciò non è stato facile, per lei, imporsi nei tricolori di categoria ai quali, dato che occupa il primo posto nel ranking U12, si presentava da favorita. «Durante il primo giorno di gara Alice ha avuto qualche difficoltà – continua mamma Giovanna – in serata, però, il suo allenatore è stato bravo a motivarla e una telefonata del papà, che non ha potuto essere presente, l’ha rasserenata. Quando è tornata in campo domenica ha giocato benissimo e per appena due punti è riuscita a completare una rimonta che sembrava impossibile». Dopo un successo di tale peso, Alice punta a migliorare come golfista, senza però trascurare la scuola. «Non è facile unire sport e scuola – afferma papà Andrea – fortunatamente l’istituto che Alice frequenta, il Pio X, ci è sempre venuto incontro e non è mai stato un problema trovare la soluzione per unire attività sportiva e studio. Avere a che fare con una scuola, che comprende l’importanza dello sport, è fondamentale per poter portare avanti quest’attività. Quello del golf è un ambiente sano, che permette ai ragazzi di crescere divertendosi, e proprio per questo siamo entusiasti del fatto che Alice ami questa disciplina».