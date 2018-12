Sos camionisti: «Ne servono 300. 1000 euro a chi prende la patente»

di Mattia Zanardo

TREVISO - Nei piazzali delle ditte trevigiane dell'autotrasporto ci sono sempre più camion fermi. E, in questo caso, non c'entra la crisi, anzi il lavoro non mancherebbe: semplicemente non si trova nessuno per guidarli. Un paradosso -penuria di manodopera, pur con una disoccupazione, soprattutto giovanile, ancora elevata- già denunciato anche da altre imprese, ma che per il settore del trasporto su gomma e per gli autisti professionisti abilitati si sta facendo sempre più pesante, nella Marca e non solo....