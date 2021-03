Silvano, camionista di 68 anni: «Non fatemi andare in pensione». Con lui altri sette colleghi: «Discriminati a livello Ue»

TREVISO Tra pochi mesi compirà 68 anni e vuole continuare a guidare il suo camion, di peso inferiore alle 44 tonnellate. Ma in Italia l'art. 126 del Codice della strada non lo consente per raggiunti limiti di età, a differenza di quanto è invece concesso a molti suoi colleghi stranieri i quali possono continuare a guidare. E' la storia di Silvano De Longhi di Treviso, camionista e ora protagonista assieme ad altri 7 colleghi trevigiani di una battaglia per vedersi riconoscere il diritto a continuare a guidare il suo mezzo. De Longhi si era appellato all'Europa per chiedere di sanare questa anomalia italiana. Aveva fatto recapitare alla Commissione Europea per le petizioni una precisa richiesta di farsi carico della cosa e di considerare se non fosse stato il caso di armonizzare le varie normative europee, in nome del diritto alle pari opportunità dei cittadini dell'Unione, consentendo anche agli italiani over 68 di continuare a esercitare la professione del camionista. E la Commissione, nella replica, ha dichiarato ricevibile l'istanza in quanto la questione rientra nel campo delle attività dell'Unione Europea.

L'INDAGINE «Ho chiesto alla Commissione di condurre un'indagine preliminare sul tema si legge nella nota di risposta ricevuta dal trevigiano nel dicembre scorso da Dolors Montserrat, presidente dell'organo stesso - e ho anche trasmesso la petizione alla Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo». «Fare il camionista non è solo un lavoro: è una passione» si chiede Silvano De Longhi. Forte del riscontro comunitario, il camionista si è quindi rivolto all'avvocato Fabio Capraro, del foro di Treviso, e con i colleghi ha sottoscritto una petizione alla XI commissione dei trasporti della Camera dei deputati del Parlamento italiano. Il legale ha chiesto l'adeguamento della normativa italiana a quella degli altri paesi europei, che consentirebbe così, al settore logistico italiano, di usufruire dei camionisti connazionali senza dover necessariamente attingere dal bacino di disponibilità internazionale tradizionalmente rappresentato dai paesi dell'Est europeo.

TUTTI I PUNTI Nella petizione alla Commissione europea De Longhi affrontava vari aspetti, sostenendo, per cominciare, di non ritenere che il suo mancato accesso al pensionamento costituisse un ostacolo al ricambio generazionale perché a causa della scarsa attrattività della professione l'ingresso dei soggetti giovani è minimo e nel settore mancano, in Italia, almeno 20mila operatori, circostanza che costringe le aziende dei trasporti a ricercare personale fra i conducenti stranieri.