Camionista quasi in coma etilico ma il test è eseguito tardi: assolto

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDIGNANO - Ubriaco al punto da non essere in grado di parlare, si rovescia con l’autoarticolato nel fosso ma viene assolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza. L’alcoltest infatti viene eseguito oltre un’ora dopo l’incidente. Un lasso di tempo tale da scagionarlo. Un caso limite che farà giurisprudenza quello che vedeva sul banco degli imputati un camionista napoletano 60enne, uscito di strada il 5 agosto di 3 anni fa a Ponte della Muda.