di Elena Filini

TREVISO - L’incidente è stato evitato. Ma la tragedia vera sono le condizioni di lavoro di molti camionisti dell’Est europa: turni massacranti, riposi inesistenti e trucchi nel tachimetro per aggirare le normative. Poi, improvvise, la stanchezza e la perdita di lucidità. Sono queste le ragioni alla base dell’incidente accaduto due mattine fa in via Orleans quando un autista bulgaro cinquantenne, alla guida di un tir che trasportava materiali plastici è andato a cozzare contro il passaggio a livello di via Orleans.