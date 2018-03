Camion carico di Prosecco resta in bilico sul ciglio della collina

I particolari sul Gazzettino del 2 marzo.

VALDOBBIADENE - Paura nel pomeriggio in via Roccat e Ferrari a, vicino alla cantina Canevel. Un camion che trasportava bottiglie di Prosecco è rimasto in bilico sul ciglio della strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.Sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza con difficoltà il mezzo pesante. A causare la fuoriuscita di strada la neve sulla strada.