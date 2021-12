Camion perde ghiaia e fugge, strada pericolosa: i vigili rintracciano l'autista e lo multano

ISTRANA - Una lunga striscia di detriti, tra ghiaia, sabbia e sassi, lungo tutta la SP68 di Istrana nei pressi dell'aeroporto. Questo quanto si è trovata di fronte la Polizia Locale lo scorso 26 novembre quando aveva dovuto affrontare numerosi disagi al traffico veicolare a seguito del fatto che un camion in transito lungo l'arteria provinciale aveva perso parte del suo carico sul selciato. Una situazione pericolosa ampliata anche dal fatto che l’autotrasportatore non si era in alcun modo fermato ad avvertire gli altri automobilisti di passaggio di quanto accaduto. Intorno alle 9.20 erano stati quindi alcuni passanti ad allertare la Polizia Locale di Istrana che, a sua volta, aveva subito dato incarico ad una ditta specializzata per ripulire l'asfalto pieno di detriti e già reso scivoloso per la pioggia battente di quel giorno. Un fatto che aveva poi scatenato le ire del Comandante Paolo Scarpa che, per evitare un epilogo spiacevole per il camionista, aveva lanciato un appello affinché il colpevole si presentasse autonomamente in Comando per spiegare le ragioni della fuga.

La richiesta però è caduta nel vuoto e così gli agenti si sono messi sule tracce dell'autotrasportatore incrociando i dati di diverse telecamere di videosorveglianza della zona. Dopo un'attenta analisi delle immagini a disposizione, una decina di giorni fa la polizia locale ha dunque individuato il bilico del 45enne rumeno F.M. che, nella mattinata odierna, è stato poi convocato in Comando dove si è scusato affermando però di non essersi accorto di quanto successo quel giorno. Una scusa che non è bastata ad evitargli la decurtazione di 3 punti sulla patente di guida professionale ed una sanzione di 140 euro per la perdita del carico con conseguente messa in pericolo della circolazione stradale. Inoltre, la ditta per cui lavora il 45enne dovrà ora anche risarcire, tramite procedura assicurativa, la ditta che la Polizia Locale aveva incaricato per ripulire l'arteria stradale rovinata.