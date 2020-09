Tir carico di bovini si rovescia, caos sulla statale "occupata" da mucche e tori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente nella mattinata di oggi, poco dopo le 9.30, a Castelfranco. Il rimorchio di un autoarticolato adibito al trasporto animali, in particolare mucche e tori (18 bovini in tutto, tutti destinati alla macellazione), si è capovolto sull'asfalto mentre percorreva la bretella della strada regionale 245 che collega lae la nuova strada regionale 308 del Santo. L'incidente si è verificato alle 9.30 circa. Il mezzo pesante (composto da motrice e rimorchio) viaggiava in direzione di Padova. L'autotrasportatore, un cittadino croato di 66 anni, dipendente di un'azienda veronese, è rimasto illeso ma alcuni animali sono riusciti ad uscire dal mezzo e hanno invaso pacificamente la carreggiata. Altri invece sono rimasti intrappolati all'interno del rimorchio. Pesantissime le conseguenze sul traffico, con lunghe code di camion e automobilisti. Al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, i veterinari dell'Ulss 2 e la polizia stradale.“