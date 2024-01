Treviso. Camion incastrato nel sottopasso di viale Brigata Marche, per liberarlo sono intervenuti i vigili e uno speciale carroattrezzi

TREVISO - Camion incastrato in viale Brigata Marche, traffico intenso. Non è la prima volta che accade ma anche questa mattina, 25 gennaio, intorno alle 10.45, un mezzo pesante è rimasto bloccato nel sottopasso di viale Brigata Marche. Per sbloccarlo e liberare il passaggio, è stato necessario l'intervento della polizia locale e di uno speciale carroattrezzi per mezzi pesanti.

Inevitabili le lunghe colonne di auto che si sono formate nella zona con i vigili che hanno anche regolamentato i flussi del traffico.