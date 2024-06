VILLORBA (TREVISO) - Camion frigo incastrato nel sottopasso ferroviario di Villorba. L'incidente intorno alle 13 di oggi, 4 giugno, in via Selghere, provocato probabilmente da un calcolo errato nell'altezza del mezzo da parte del conducnete. Sul posto, per sbloccare la situazione, i vigili del fuoco arrivati da Treviso con l'autogrù e il personale della ferrovia per verificare lo stato del sottopasso che, ad occhio nudo, non presenta danni.