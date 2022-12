RIESE PIO X - «Devi cambiare lavoro, questo non lo sai fare». Parole dure, soprattutto se pronunciate a gran voce in un ristorante pieno da un ex sindaco. E' quanto è successo giovedì sera, alla prima serata dopo l'inaugurazione del riaperto ristorante pizzeria storico Al Lauro di Villa d'Asolo ora preso in gestione dalla famiglia Sciacca. Tra i tavoli riservati ce n'era uno a nome di Luca Baggio, ex primo cittadino di Riese ed ora porta bandiera di Fratelli d'Italia che aveva deciso di andare lì per cenare con la sua famiglia. Il locale era strapieno di gente, 150 prenotazioni e alle 20 di sera un flusso di un centinaio di persone. A servire tre cameriere 18enni con poca esperienza ma tanta voglia di imparare per mettere da parte qualche soldo. E, un mix tra l'inesperienza e soprattutto l'importante flusso di persone arrivate Al Lauro, hanno fatto tardare il servizio al tavolo tra la presa dell'ordine e la consegna dei piatti, di una mezzora.

LA DISCUSSIONE

«Era la prima serata di apertura e c'è stato un momento di confusione, non ci siamo capiti - spiega il titolare Nello Sciacca - Una discussione sul qualche minuto in più di attesa, una mezzoretta al massimo. Baggio aveva prenotato un tavolo, è stato fatto accomodare, gli è stato servito da bere e poi stava aspettando insieme ai suoi ospiti l'arrivo dei piatti. E si è innervosito dicendo alle ragazze che dovevano cambiare lavoro e poi si è rivolto a me con le stesse parole e tono ma io ho 60 anni e faccio questo mestiere da tanto tempo. Loro si sono agitate e si sono messe a piangere, l'hanno presa sul personale perché il locale era pieno di gente che ha sentito tutto. Le tre cameriere avevano paura di essere licenziate ma sono cose che possono capitare a chiunque e le ho rassicurate». Il titolare si è sfogato sui social descrivendo l'accaduto. Un post che è rimasto pubblico per meno di un'ora e poi è stato cancellato dallo stesso che ha ricevuto la telefonata proprio dallo stesso Baggio. «La situazione al ristorante era degenerata per una serie di motivi ma alla fine è stato tutto chiarito in maniera amichevole, con una mia telefonata di scuse e delle spiegazioni - spiega l'ex sindaco - Si tratta di un'attività che ha appena aperto, non me la sento di aggiungere polemiche su un conflitto già risolto». «Ho proposto all'ex sindaco di tornare come mio ospite a mangiare una pizza e di berci un caffè insieme - spiega il titolare - Lui si è sfogato qui nel mio ristorante facendo fare a tutti una brutta figura e io l'ho fatto sui social. Ora entrambi ci siamo scusati. Non ci siamo capiti in un momento di confusione ma alzare la voce ed urlare peggiora sempre le cose».