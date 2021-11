Da Casier al Regno Unito: la trevigiana Came acquisisce Entrotec Limited

CASIER - Nuova acquisizione per Came, sigla dell'automazione e della sicurezza in ambienti privati e pubblici di Casier (Treviso), che integra nel proprio gruppo la britannica Entrotec Limited. Il player inglese, che realizza ricavi per circa 10 milioni di sterline, consentirà alla società veneta di superare nel Regno Unito nel 2021 i 40 milioni di euro di fatturato. Con l'operazione l'acquirente, tecnicamente la filiale inglese Came Uk, dà vita al marchio Came Entrotec. L'ingresso di Entrotec , fondata nel 1986 a Livingston, secondo gli amministratori permetterà all'azienda di accelerare lo sviluppo di tutto il portafoglio di prodotti offerti. Grazie all'accesso all'intera gamma del gruppo, Came Entrotec potrà migliorare i suoi livelli di efficienza, consentendo a entrambe le aziende di trarre vantaggio dagli investimenti e dall'attività di ricerca e sviluppo. Oggi Came conta 1.700 dipendenti nella sede trevigiana e in filiali presenti in 20 paesi. Il 2020 si è chiuso con un fatturato di 232 milioni di euro.

APPROFONDIMENTI TREVISO PAY A Casier la prima scuola anti virus «Ripuliamo l'aria grazie ai...