TREVISO - «Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: abbiamo trent’anni, se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più. E così siamo partiti». Camilla Marcon e Francesco Zorzi, “Le teste di camper” – come si fanno chiamare – raccontano così l’inizio della loro avventura intorno al mondo. Una storia, la loro, che è cominciata in Svizzera, proseguita a Madrid, Padova, Treviso, fino alla Nuova Zelanda, paese dove staranno per circa un anno. Entrambi laureati in scienze motorie si sono conosciuti a una scuola di fisioterapia in Svizzera e da lì non sono più lasciati. Camilla, prima di diventare personal trainer e assistente di sala nelle palestre, ha a lungo collaborato con l’ospedale di Treviso. Francesco, invece, è specializzato in rieducazione motoria, e ha lavorato nella prevenzione di malattie metaboliche, cardiovascolari e osteoarticolari. Insieme hanno iniziato a lavorare nella progettazione di palestre per la salute nella zona di Treviso. L’ultima è stata in collaborazione con la Lilt. Prima dello scoppio della pandemia la loro vita, raccontano, stava prendendo una piega totalmente diversa da quella che invece è ora.

LA STORIA

«Avevamo trovato un lavoro nel nostro ambito di studi che poteva farci mettere radici – racconta Camilla – per questo avevamo anche comprato casa. Un progetto per una palestra in collaborazione con l’ospedale, contratti a tempo indeterminato per entrambi. La nostra vita sembrava andare in quella direzione, ma il progetto è sfumato. Questa è stata una bella batosta. Ci siamo sentiti a terra». Dopo questa prima delusione, il covid e un lutto importante per Francesco: «Mia mamma era uno spir i to libero. Non ho mai più conosciuto nessuno con una voglia di avventura come lei. Le mancava poco tempo per andare in pensione e finalmente fare tutti quei viaggi che nella vita non aveva ancora potuto fare». «Quando accadono queste cose – spiega Camilla – ti chiedi davvero cosa conti di più nella vita. Se io debba aspettare la pensione per realizzare i miei progetti, per viaggiare, per vedere il mondo. In quel momento ci siamo guardati davvero negli occhi e ci siamo detti: partiamo». Una scelta non avventata, ma ragionata: «Dopo una serie di cose brutte sentivamo il bisogno di riempirci gli occhi di bellezza – raccontano i ragazzi – sentivamo davvero l’esigenza di rispettare i nostri desideri e la nostra intraprendenza. Le persone a noi più vicine ci hanno messo un po’ di tempo a capirlo, ma oggi ci sostengono».

IL PIANO