di Denis Barea

TREVISO Poco meno di cento milioni di vecchie lire da cambiare in euro 17 anni dopo il change over del 2001. Ma la richiesta alla Banca d'Italia formulata da, 49 anni, in passato qualche guaio con la giustizia per, era stata respinta perché arrivata oltre il termine previsto dalla banca centrale. E così l'uomo, che avrebbe dovuto effettuare il cambio di valuta per conto di alcuni conoscenti, si è rivolto ad unper riuscire a effettuare l'operazione attraverso non meglio precisati canali extra bancari vaticani. Ma Luciano Faraon, il legale con lo studio a Spinea che ha ricevuto il contante e che ha precedenti per truffa continuata e concorso in tentata estorsione, il cambio non l'ha ma più portato a termine. Nei suoi confronti la Procura di Treviso aveva chiesto a ottobre l'archiviazione delle indagini per