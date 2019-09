CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Ieri era la telefonia, oggi sono le. Gli utenti, singoli cittadini ma anche aziende, sono subissati di proposte telefoniche percon il miraggio di guadagni e tariffe agevolate. Ma le richieste, per lo più insistenti, sono diventatenemmeno tanto velate. È quanto sta capitando ad alcuni residenti della Marca presi di mira da compagnie per la fornitura di energia elettrica, in vista della liberalizzazione del mercato. «Continuo a ricevere telefonate da un numero di Milano e una donna, dall'altro capo del filo, mi propone di cambiare contratto passando da Enel dove sono ancora cliente con una tariffa sotto tutela a questa nuova entità, di cui peraltro non sono riuscito a sapere il nome perché a fronte di mie precise richieste non mi viene fornita alcuna risposta. Mi dicono che hanno vinto un appalto per la distribuzione dell'energia a Nervesa e che, se non completo il passaggio,perché non mi verrà più erogata l'energia elettrica» spiega un utente che risiede a Nervesa.