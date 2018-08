Si chiamano Hudorovich: «Nostro figlio discriminato», e gli cambiano il cognome

di Denis Barea

TREVISO - C'è chi lo cambia perché suona ridicolo, in alcuni casi persino volgare, chi chiede di modificarlo per ragioni affettive. In questo caso ilin questione, che sarà modificato comesu disposizione della Prefettura datata 9 agosto, è quello ingombrante di, alcuni dei quali spesso protagonisti delle cronache giudiziarie: gli. Tra truffe più o meno eclatanti, clamorosi sequestri disposti dalla magistratura per milioni di euro, quello degli Hudorivich è un clan numeroso e che di sovente riempie le pagine dei giornali e i verbali delle cancellerie dei tribunali. Un cognome conosciuto e riconosciuto in provincia. E per questo una famiglia ha chiesto e ottenuto dal Prefetto di poter