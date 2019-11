​Gigetto, calzolaio a 90 anni: «È la mia vita, avevo i calzoni corti quando capii cosa volevo fare...»

di Pio Dal Cin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CODOGNÈ (TREVISO) - Non sono moltissimi i calzolai ancora in attività nel nostro territorio, ma sicuramente in pochi possono dire di aver iniziato a undici anni questa antica attività, e ancora meno potranno vantare di essere ancora al lavoro alla veneranda età di novant'anni. È la storia di, nato il 2 settembre del 1929. Formatosi come calzolaio subito dopo gli studi che a quel tempo terminavano quasi sempre con la quinta elementare.racconta che aveva i calzoni corti quando fu attirato dal picchiettio del martello del suo vicino di casa Antonio Toni Padovan: «I miei genitori mi avevano indirizzato a un negozio artigianale di sartoria, ma sinceramente non mi sentivo attratto da quel tipo di lavoro -racconta con un sorriso Dall'Ava - Ero invece