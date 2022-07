Scatta l’allerta “smog estivo”. L’epicentro è nella zona di Castelfranco. Qui il Comune ha invitato i cittadini a non fare prolungate attività all’aperto, compresa quella lavorativa, tra le 10 e le 18 per scongiurare il rischio di irritazioni agli occhi e alle prime vie respiratorie. Ma il problema è generale. La combinazione tra alte temperature e inquinamento, da quello legato alle auto fino agli scarichi delle industrie, fa aumentare la concentrazione di ozono nell’aria che respiriamo. Oltre certi livelli è pericoloso per la salute umana. E adesso queste soglie sono state superate in più di metà del trevigiano. Mercoledì a Castelfranco è stato toccato il picco di 204 microgrammi per metro cubo di aria. «È bene che bambini, donne in gravidanza, anziani, chi svolge attività lavorativa e fisica all’aperto e in particolare i soggetti asmatici e i soggetti con patologie polmonari e cardiologiche – spiegano dal municipio guidato dal sindaco Stefano Marcon, che è anche presidente della Provincia – evitino prolungate esposizioni all’aperto nelle ore più calde della giornata e riducano al minimo, sempre durante le stesse ore, lo svolgimento di attività fisiche affaticanti, come passeggiate in bicicletta, gare e attività sportive in genere, che comporterebbero un aumento dell’impegno respiratorio » . «È opportuno svolgere queste attività nelle prime ore della giornata – aggiungono – non oltre le 10 del mattino oppure nel tardo pomeriggio o alla sera, dopo le 18 » .



LA MAPPA

Si prova a proteggere o cittadini. Ma stando alle previsioni dell’Arpav per queste ore, al momento in attesa di conferma, è già stata superata anche la soglia di allarme pari a una concentrazione di 240 microgrammi per metro cubo. Vale per la stessa Castelfranco come per Loria, Riese, Altivole e in parte per Montebelluna e Vedelago. Non solo. Pure le centraline di Treviso e Conegliano hanno registrato il superamento della prima soglia di guardia: il bollettino di ieri ha evidenziato concentrazioni massime di ozono pari a 188 microgrammi a Treviso e 189 a Conegliano. E la prevista “area rossa” si estende fino a Godega di Sant’Urbano, Codogné, Vazzola, Cimadolmo, Villorba, Preganziol e Zero Branco.



LE CONCENTRAZIONI

Meglio chiarirlo: non c’entra il problema del buco dell’ozono. Qui il nodo sta in ciò che si respira a livello del suolo. « Le particolari condizioni di alta pressione, elevate temperature e scarsa ventilazione favoriscono il ristagno e l’accumulo degli inquinanti – è il punto fatto dall’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto – e il forte irraggiamento solare innesca una serie di reazioni fotochimiche che determinano concentrazioni di ozono più elevate rispetto al livello naturale, compreso tra i 20 e gli 80 microgrammi per metro cubo di aria. I valori massimi sono raggiunti nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 18, per poi scendere durante le ore notturne » .



NEL FINE SETTIMANA