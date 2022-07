Temperature record a Treviso, il Presidente dell’ISRAA: «Anziani in sofferenza, vanno aiutati»

TREVISO - La città è ormai da settimane nella morsa del caldo, con temperature che hanno raggiunto più volte risultati record. Un periodo dunque difficile per tutti i trevigiani, soprattutto per gli anziani che sono la prima categoria a soffrire maggiormente le alte temperature, con rischi anche per la salute. Abbiamo dunque chiesto al Presidente di Israa Treviso, Mauro Michielon, alcuni consigli su come affrontare questi giorni torridi. «I consigli sono sempre gli stessi, ovvero quelli di uscire presto la mattina o tardi alla sera quando il sole picchia meno, stando dunque a casa o comunque all’ombra nelle ore più calde - sottolinea il presidente Michielon – Bisogna poi farsi aiutare da figli e nipoti per fare la spesa, perché si misurano temperature esterne folli». «Gli anziani sono in sofferenza, ma così come anche i più giovani. Non è quindi una questione di età. In ogni caso – continua Michielon – per i nostri ospiti non facciamo mai mancare la climatizzazione degli spazi di Israa, così come continuiamo con tutta una serie di attività estive per dare a nostri anziani dei momenti di svago per rendere meno pesante lo stare chiusi in struttura».

