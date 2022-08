CODOGNÈ - Ghiaccioli gratis ai dipendenti per tutta l'estate. Un'idea nata per caso da una discussione tra i soci della Diemme, azienda che da 27 anni produce sedie e mobili in via del Lavoro nella zona industriale di Cimavilla a Codognè. I titolari Fortunato Mariotto e Remo Dal Pos hanno pensato come fare per rendere meno afosa l'estate dei loro 25 dipendenti. Per contrastare la calura che sta mettendo a dura prova tutti in questo periodo i due soci, originari di San Vendemiano, hanno valutato una serie di possibili strade, ma alla fine hanno pensato che un frigo con dei ghiaccioli avrebbe potuto portare a tutti qualche minuto di sana freschezza nei momenti di pausa. Non serviva fare cose eclatanti, ma - hanno pensato i due - fare un semplice gesto di vicinanza ai loro collaboratori che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa, tanto da arrivare a consumare una media di tre ghiaccioli a testa al giorno. Segno che i due soci hanno fatto centro.



LA DECISIONE

«Ci conosciamo tutti bene in azienda - dichiara Mariotto - Si può dire che siamo una squadra ben affiatata, e con Remo abbiamo pensato di sistemare un frigorifero capace che potesse contenere un centinaio di freschi ghiaccioli ai gusti di limone e menta. Ci siamo detti di provare per vedere come i nostri collaboratori avrebbero accolto l'iniziativa». E l'iniziativa ha colto nel segno: «Un conto è fermarsi per la pausa caffè - continua Mariotto - Un altro è avere a disposizione dei freschi ghiaccioli che in giornate di caldo come quelle che stiamo attraversando regalino un momento di refrigerio fisico e mentale a tutti i dipendenti». L'esperimento continuerà fino alla fine dell'estate anche se temperature torneranno ad essere nei valori normali, poi verrà momentaneamente sospeso per essere eventualmente ripreso l'estate prossima.



LA FOTOGRAFIA

«La nostra azienda sta vivendo un momento felice - afferma Mariotto - La crescita è arrivata ad un 8% e dopo un parziale stop dovuto alla pandemia siamo ripartiti alla grande con una forte ripresa su tutto il mercato che si divide in un 50% in Italia e un 50% all'estero con un fatturato che si è assestato sui 6 milioni all'anno. Tutto merito del made in Italy e del lavoro di squadra che da oltre venticinque anni portiamo avanti con grande orgoglio». Perché quindi non dare a tutti un piccolo, fresco e corroborante segno di riconoscimento che, visti i ritmi di consumo giornaliero, sta veramente rendendo felici tutti?