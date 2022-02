VITTORIO VENETO - 19 febbraio 2022, il calcio Vittorio Veneto compie 100 anni, un secolo di storia rossoblù, condita da annate gloriose ed altre meno foriere di risultati. Il debutto ufficiale è appunto datato 19 febbraio 1922 quando la squadra della sezione calcio del Club sportivo Vittorio si aggiudicò la gara d'esordio nel campionato di Terza Categoria. Si giocò a Farra di Soligo e il match terminò 4-2 per il Vittorio sceso in campo con un completo bianco.



IL GIOCATORE DIVENTATO CT

Gianni De Biasi, attuale ct dell'Azerbaigian, è uno tra i tanti calciatori che il florido vivaio rossoblù ha forgiato. «Accolgo con grande piacere il traguardo dei 100 anni del Vittorio Veneto. Per me, ragazzo di Sarmede, la carriera di calciatore inizia al San Giacomo poco prima della fusione. Ricordo che quando arrivai al Vittorio mi sembrò di toccare un punto di arrivo importante. Non sapevo ancora che avrei poi vestito le maglie di Treviso, Inter e molte altre». Quali sono state le figura importanti per De Biasi? «Tre le persone che nella mia carriera hanno avuto un ruolo fondamentale per la crescita, non solo calcistica. In primis mio padre che mi seguiva ovunque e mi portava a tutte le partite. Agli allenamenti ci andavo da Sarmede in bici, tanto era l'attaccamento che mi vien da pensare chi, oggi, lo farebbe. Mio padre non riponeva in me aspettative particolari a lui bastava che fossi un giocatore corretto e che mi impegnassi con grande serietà. Valeriano Truccolo, per anni direttore sportivo rossoblù. Con Iano, come lo chiamavano tutti, conservo tutt'ora un forte legame. Un uomo che era innamorato del calcio e soprattutto dei giovani. Il terzo è il maestro per antonomasia, Isaia Petrin, per lustri allenatore del Vittorio Veneto tra giovanili e prima squadra. Al primo impatto poteva sembrare un burbero, un cattivo, invece era una persona di un cuore enorme ed aveva la capacità di trasferirti tutto il suo sapere giorno per giorno sebbene non lesinasse i richiami quando vedeva qualcuno che non si prestava al sacrificio nella maniera ottimale». Un pizzico di amacord? «Vittorio Veneto ha rappresentato una tappa importante della mia carriera, mi rimarrà dentro per sempre ed è bello - conclude De Biasi - poter ricordare ciò che hai fatto in giovane età».



DA VITTORIO A ZICO

Non solo giocatori, da Vittorio Veneto sono usciti anche dirigenti capaci e di successo. Franco Dal Cin, colui che portò Zico in Italia a Udine, disputò alcune partite con la Berretti e fu convocato una volta in serie C. «Non ebbi mai successo come calciatore. Fu Leonardo Lapasini, allora presidente, che mi propose di fare il segretario ed io, giovane appena sposato e con necessità di un salario, accettai di buon grado. In 3 anni mi prestai con grande impegno e imparai tantissime cose che mi sono poi servite nel futuro. Da Vittorio sono passato al Clodia Sottomarina sino alla fusione societaria e alla serie C. Nel frattempo ho conosciuto Teofilo Sanson con il quale, nel 1976, sono approdato all'Udinese. Otto anni dopo ho lavorato per l'Inter e poi libero professionista. Ho costituito la prima società privata in Russia, ho promosso l'eurovisione sulle Coppe internazionali. Successivamente ho gestito la Reggiana dove abbiamo costruito il primo stadio privato (quello dove gioca attualmente il Sassuolo, ndr) e infine la tappa di Venezia sino al 2006 quando ho concluso la mia carriera». Dei tempi di Vittorio chi ricorda? «Nardo Lapasini, Giuseppe Balbinot e Teodoro Carnielli sono state in quegli anni le tre persone di influenza di questa società. Da loro ho imparato moltissimo specie da Lapasini che era grande pensatore e uomo di indubbie qualità». E chi fa il presidente in questi anni? «Per fare calcio, anche a livello dilettantistico, bisogna trovare un personaggio che investa soldi, in tal senso ricordo con piacere Giovanni Tonon che impersonava perfettamente questa identità. O trovi l'amatore o le alternative vengono a mancare perché nel calcio si perdono solo soldi anche a livello dilettantistico. Ci vogliono persone con ambizione e interessi».



IL PRESIDENTE

E proprio l'attuale presidente, Pierluigi Tonon, chiarisce quali sono gli obiettivi a breve e medio termine. «Il salto in una categoria superiore rimane sempre il nostro obbiettivo. Purtroppo non ci sono più imprenditori disposti ad investire somme ingenti. Il calcio per anni è stato lo sport per eccellenza, ora i tempi sono cambiati e quindi urge rinnovarsi. Non c'è nulla di scontato e bisogna lavorare per attirare i giovani a praticare questo sport dato che la concorrenza è in aumento. Gli investimenti più belli sono il sostenere e far crescere i ragazzi del territorio, trasmettendo loro uno spiccato interesse e attaccamento ai colori e alla maglia che indossano. Il nostro futuro potrà essere roseo solo se riusciremo ad infondere sentimenti come la passione ed il sacrificio. Se saremo in tanti ed uniti sarà molto più facile trovare le risorse economiche per proseguire».