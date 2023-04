Ramon pigliatutto: vinta la Coppa Padova ai rigori dopo la promozione anticipata

PADOVA Dopo avere vinto il campionato con la promozione anticipata in Seconda categoria, il Ramon alza anche la coppa Padova. Sul neutro dell'Areclla ci sono voluti i rigori per decidere la sfida tra due squadre che non si conoscevano. E i trevigiani del Ramon, di mister Davide Didonè, hanno ripetuto la doppia impresa della passata stagione: vittoria di campionato e coppa e senza conoscere sconfitta. La prima occasione della partita è del Ramon al 15’ ma Baggio ha calciato sulla traversa il rigore, da lui procurato, del possibile vantaggio. Quindi ci provano Bressan e Facchin senza fortuna. Nella ripresa dopo un certo equilibrio il Ramon ci riprova ancora con Bressan e Baggio, ma in vantaggio va il Redentore in contropiede con Izejroski che mette all’incrocio. Regisce il Ramon, colpisce il palo con Manuel Alberton e riesce a pareggiare solamente al fischio finale con Miotto servito da Baggio. Poi nulla di fatto nei supplementari, poi ai tiri di rigore il Ramon ha prevalso con le trasformazioni di Manuel Alberton, Cremasco, Mattia Scappin e Maggiotto. “Una partita incredibile da vincere nettamente e con risultato rotondo, invece abbiamo sofferto fino ai rigori, è stata una finale da cardiopalma e vinta con merito” sottolinea il presidente del Ramon Luca Nussio.



RAMON 1980 5

REDENTORE dcr 3

GOL: st 35’ Izejroski, 49’ Miotto.

RAMON 1980: Cecchele, Jacopo Alberton (st 11’ Trevisan), Facchin (st 19’ Bolzonello), Bressan (st 14’ Mattia Scappin), Tarraran, Caon, Porcellato (st 43’ Maggiotto), Miotto, Manuel Alberton, Cremasco, Baggio (sts 14’ Antoniotti). Ne: Scatigna, Girolametto, Nicola Scappin, Stangherlin. All. Didonè.

REDENTORE ESTE: Rebato, Nigido, Candian, Piazza (st 7’ Ferrarato), Sarr (st 34’ Capetta), Vettorello, Izejroski (st 38’ Bonfada), Odma (st 44’ Giunta), Camarà, Diallo, Longo. All. Rocca.

ARBITRO: Piva di Padova.

NOTE - Tempi regolamentari e supplementari 1-1. Espulso pts 8’ Diallo; ammoniti Diallo; Vettorello, Izejroski; Porcellato, Bolzonello; recuperi pt 1’, st 5’.