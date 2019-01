Cumuli di terra ovunque: la partita di calcio giocata con l'incubo talpe

di Giampiero Maset

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - Clamoroso a: unaper colpa... delle. Non per il maltempo, perché non piove da mesi e in questo inverno la neve non si è ancora vista, ma proprio le talpe (quelle che nel dialetto locale sono chiamate rumole): con le loro escavazioni sotterranee e i cumuli di terra che fanno affiorare in superficie hanno reso, uno degli impianti comunali assieme a quelli dello stadio principale di via Maset, di Campolongo, di via dei Mille e di Parè. L'impianto viene utilizzato dal Football Club Conegliano, società del settore giovanile, creata alla parrocchia di San Martino, di cui è presidente lo stesso parroco don Guglielmo Cestonaro, che dispone di un proprio campetto, non in grado però