Insulto razzista contro l'avversario, portiere squalificato per 9 mesi. Punito anche l'ingiuriato che gli ha tirato un calcio

MONTEBELLUNA - Il portiere di una squadra di calcio che milita nel campionato di Terza categoria dilettanti nel Trevigiano è stato squalificato nove mesi, per un insulto di stampo razzista rivolto a fine gara a un avversario. Lo ha stabilito il Giudice sportivo della delegazione Figc di Treviso. La punizione tocca anche il ragazzo destinatario dell'ingiuria, il quale non potrà giocare per quattro gare per aver reagito dando un calcio al volto al portiere, senza comunque provocare «particolari conseguenze», ricevendo anzi a sua volta un pugno al viso. L'episodio si è registrato domenica scorsa a Montebelluna (Treviso) nell'ambito di una rissa che ha coinvolto le squadre e alcuni spettatori.