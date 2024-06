CASTELFRANCO (TREVISO) - Montebelluna e Giorgione unite. Sembra fantacalcio ma così non è. Nelle ultime ore starebbe infatti prendendo forma un accordo di portata epocale per il movimento calcistico della Marca Trevigiana. Una fusione, stando almeno a quanto vociferato per tutta la giornata di ieri, che porterebbe le due storiche società a dare vita ad una realtà in grado di rappresentare una fetta molto rilevante nel panorama provinciale. Un polo di qualità, in aperta concorrenza anche con il Treviso. Voci di corridoio danno come assodato che tra i plenipotenziari biancocelesti e quelli rossostellati ci sarebbe già stato un incontro. Mentre sullo sfondo rimane in attesa lo Schio, che avrebbe fatto un passo importante nei confronti della dirigenza di via Biagi chiedendo di acquisire il titolo sportivo del Monte Prodeco, che ha ottenuto una meritata salvezza nell’ultimo campionato di serie D.

IL TERREMOTO

Un autentico terremoto, che prende le mosse dalla situazione di stallo che sta avvolgendo la società montelliana dopo l’improvvisa scomparsa del presidente Alberto Catania. Stante il progressivo disimpegno da parte di Prodeco Pharma, ci si è infatti guardati attorno per individuare possibili finanziatori disposti a portare avanti la gestione, in particolare della prima squadra. Negli ultimi giorni le riunioni con i soggetti interessati ad entrare si sono fatte sempre più frequenti, senza però arrivare all’atteso nero su bianco. In una situazione di stand by quale quella attuale, tenuto conto che i tempi per allestire la prossima stagione risultano ormai maturi, è balenata l’idea di provare a coinvolgere altre realtà. E’ così saltata fuori la prospettiva castellana, che non sarebbe stata scartata a priori dai referenti del Giorgione.

LE PROSPETTIVE

Una unione che ha alcuni punti a suo favore. Se dal lato montebellunese verrebbe infatti portato in dote il titolo sportivo, dall’altro ci sarebbe la possibilità di poter usufruire delle strutture. A partire da quelle dello stadio Ostani, che diventerebbe quindi la sede delle partite casalinghe della nuova realtà calcistica. A quanto si è appreso, l’accordo riguarderebbe solamente l’attività della prima squadra, mentre per ciò che concerne i settori giovanili le due società continuerebbero a rimanere separate, con vivai di conseguenza del tutto autonomi. Tuttavia per questo aspetto servirà attendere il raggiungimento dell’eventuale accordo tra le parti. La questione fondamentale sarà comunque quella di vedere se la ventilata fusione possa essere sostenibile soprattutto dal punto di vista economico, considerato che l’azione messa in moto dai dirigenti del Montebelluna riguarda sostanzialmente l’attuale mancanza di fondi sufficienti ad affrontare il prossimo campionato. Una scelta dolorosa, quella dell’eventuale cessione del titolo sportivo dopo averlo acquistato soltanto un anno fa dal Cartigliano, e che ha consentito di tamponare la retrocessione sul campo del Montebelluna dando vita al Monte Prodeco. E che, in caso di concretizzazione, non sarà di certo ben accetta dalla tifoseria biancoceleste. Ma vedremo se la trattativa andrà in porto.