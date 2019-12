di Giuliano Pavan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO - Organizza un camp estivo per giovani promesse del calcio, incassa le iscrizioni versate puntualmente dai genitori e poi sparisce con 20mila euro. In sintesi sono le condotte contestate dalla Procura di Treviso ae titolare dell', e che lo hanno fatto finire a processo per rispondere del reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera. Le vittime (circa una sessantina), ovvero i genitori dei baby calciatori della società Union Pro Mogliano Preganziol, dopo aver sportohanno anche deciso di costituirsi parte civile con l'avvocato Giorgio Gargano del foro di Venezia per riavere il denaro sborsato.