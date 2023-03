Finale felice per la cagnolina Giulia, caduta nel canale e salvata dai pompieri. L'abbraccio con la proprietaria

CASTELFRANCO VENETO - La cagnolina Giulia era a spasso con la sua proprietaria nella zona della cassa di espansione di Salvarosa a Castelfranco, quando sfuggita al controllo, è caduta in acqua nel canale Brentella. È successo questa mattina, sabato 11 marzo, quando il meticcio di 15 anni, dopo essere scivolato in acqua, ha raggiunto un isolotto rimanendo ferma. Allertati i Vigili del fuoco, una squadra ha raggiunto il luogo portando in salvo Giulia, che è stata riconsegnata sana e salva alla felice proprietaria, la quale ha seguito trepidante tutte le fasi di salvataggio.