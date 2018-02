Caffè chiude a 7 mesi dall'apertura: «Colpa delle baby gang»

di Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - «La? Preferisco stare fuori dalla polemiche, che trovo strumentali». Paolo Camolei non commenta l'uscita del titolare delche,, ha puntato il dito sugli, a suo dire maleducati, che frequentano. «Con leche imperversano non si riesce a lavorare» aveva spiegato ieri. L'assessore, piuttosto, punta l'attenzione sul fatto che «in pochi metri hanno aperto tre bar, ed è chiaro che, specie all'inizio, qualche problema di avviamento ci possa essere». «Ritengo sia naturale che, specie il primo anno - sottolinea Camolei - ci si debba assestare, e non soltanto ai Battuti. Il secondo tema riguarda un discorso di tipo professionale. Esistono locali che funzionano e locali che non funzionano. Questo a prescindere dalle baby gang». Oltre il discorso puramente commerciale, però, è innegabile che un problema di sicurezza e decoro nella piazza esista. «Sarebbe inutile negarlo, è vero, ci sono delle criticità. Ma non mi pare che il Comune si sia girato dall'altra parte»...