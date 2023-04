CAERANO - Abbattuta villa Guillet. L'ex preside non ha dubbi: «Mancano cultura e rispetto per la storia e per il nostro passato». Sconosciuta ai più, la villa che sorgeva non lontano dalla farmacia Giacomelli, ha segnato comunque un pezzo di storia di Caerano. E il suo abbattimento, avvenuto in questi giorni, rappresenta quindi un impoverimento per il territorio. A raccontarlo sui social, con corredo di immagini, è stato nei giorni scorsi il professor Mauro Marconato, ex dirigente scolastico delle scuole medie del paese e studioso appassionato della storia del suo comune. L'intervento dell'ex preside, solleva un problema che a Montebelluna era emerso, in una delle ultime occasioni, con l'abbattimento del palazzo ex Geox, in corso Mazzini.



LA REAZIONE

«Ho provato un senso di frustrazione e di sconforto - racconta Marconato - che credo sia tuttavia condiviso da pochi a Caerano. Un tempo la villa aveva uno splendido stagno, che evocava quello ben più famoso di Claude Monet, a Giverny, con le ninfee ed il ponte ad arco. E stata proprietà del barone Ernesto Guillet d'Albery, di nobile famiglia savoiarda, comandante dei cavalleggeri del Monferrato che nel 1903 aveva sposato una certa Maria Matilde (1882-1962), figlia di Francesco Luigi Fanzago (1846-1904) e nipote di un omonimo Francesco Luigi Fanzago (Padova 1764-1836)». Una villa che però, a quanto pare, non aveva vincoli di sorta. E, di conseguenza, non portava con sé uno specifico valore artistico. «Era privata ma disabitata da qualche anno -prosegue Marconato- Mi hanno detto che non aveva vincoli. Ma al di là dei vincoli è un ulteriore esempio di beni o edifici storici o artistici che vengono eliminati». E lancia un suggerimento. «Dovrebbero essere salvaguardati da una sinergia pubblico-privato, approfittando del fatto che oggi è possibile intervenire ed adeguare anche vecchie costruzioni agli attuali parametri di sicurezza». E sul filo dei ricordi continua: «Altrettanto famoso di Ernesto Guillet d'Albery fu suo nipote Amedeo, per le sue imprese sportive olimpiche a Berlino, militari in Africa e per la sua successiva carriera di diplomatico».



IL GIUDIZIO

E il giudizio sulle scelte urbanistiche è severo: «Lo stagno, che doveva essere un luogo veramente ameno, di pace e serenità fu poi fagocitato dalle numerose abitazioni costruite nel tempo lungo le vie Polin, Canova e Veronese, dietro la Farmacia Giacomelli. Oggi scompare anche la Villa. È un vero peccato! È il progresso, o meglio questa è l'interpretazione del progresso che caratterizza chi non ha Cultura (con la C maiuscola) e rispetto per la storia e per il nostro passato». (lbon)