Picchia a sangue la madre fratturandole costole: divieto di dimora per un 19enne

CAERANO SAN MARCO (Tv) - Un 19enne trevigiano è indagato per maltrattamenti in famiglia per aver percosso ripetutamente la madre fino a provocarle una frattura della cassa toracica.



Alla base del gesto ci sarebbe una delle molte liti che la donna ha riferito ai carabinieri essersi consumate in casa negli ultimi tempi.



Il giovane, già segnalato per l'assunzione di stupefacenti e ubriachezza molesta, è stato affidato a conoscenti con il divieto di rientrare nella casa di Caerano in cui viveva con i genitori e altri fratelli.



++ I particolari sul Gazzettino dell'11 dicembre ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA