CAERANO DI SAN MARCO (TREVISO) - Incidente oggi intorno alle 13 a Caerano di San Marco, in provincia di Treviso. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e un camion, in via Cal Larga. Nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco con Autogru da Treviso e i carabinieri.