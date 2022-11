TREVISO - Piovono pezzi di intonaco in via XX Settembre, di fronte a piazza Borsa. Attimi di apprensione e traffico bloccato ieri pomeriggio in centro a Treviso perché dal cornicione del palazzo sede del negozio Tim si sono staccati frammenti di muratura. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati che i pezzi di intonaco potessero ferire altre persone. Del resto si tratta di una delle vie del passeggio, frequentata a tutte le ore. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata verso le 15.30 e subito sul posto si è precipitata una squadra munita di autoscala. I vigili del fuoco hanno delimitato la zona e rimosso l'intonaco pericolante. Gli operatori hanno poi eseguito dei controlli sulla tenuta statica dell'edificio: bisognava accertarsi infatti che quei detriti non fossero sintomo di cedimenti ben più seri. Timore scongiurato. «Si è trattato soltanto di un distacco superficiale - spiegano i vigili del fuoco - provocato probabilmente da un'infiltrazione d'acqua che ha sollevato lo strato più superficiale di intonaco, che poi si è sbriciolato». In breve tempo la situazione è tornata alla normalità. Durante l'intervento più di qualcuno si è fermato a osservare col naso all'insù.

Anziana addormentata

Quello era il secondo intervento nel salotto della città in poche ore: alle 11.30 i vigili del fuoco hanno bussato con insistenza alla porta di una 91enne, che abita in vicolo del Molinetto, a ridosso della Pescheria. L'anziana, rimasta sola in casa non rispondeva da ore né al telefono né al campanello. Né la figlia né la colf riuscivano a entrare in casa con il proprio mazzo di chiavi perché nella toppa era già inserita quella dell'inquilina. Le due donne temevano che l'anziana avesse avuto un malore, così hanno chiesto aiuto. Lunghi minuti di angoscia prima del lieto fine: un attimo prima che i pompieri forzassero la porta, la 91enne ha aperto l'uscio: «Stavo solo dormendo» ha esclamato, sorpresa di fronte alla squadra di elmetti e divise. Un sonno indubbiamente pesante, complice forse un eccessivo dosaggio di medicine.