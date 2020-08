​Cade da cavallo durante la passeggiata: grave 49enne

BORSO DEL GRAPPA - Cade da cavallo: donna ricoverata d'urgenza al Ca' Foncello. Il grave incidente è avvenuto ieri mattina all'interno di un maneggio in località Semonzo. La 49enne, A.F., ha perso all'improvviso l'equilibrio cadendo a terra. Nel violento impatto, ha sbattuto la testa procurandosi un trauma cranico oltre a diverse contusioni in tutto il corpo. Allertati i soccorsi, sul posto si sono precipitate un'ambulanza del Suem di Crespano e l'elisoccorso di Treviso che ha trasportato la donna al Ca' Foncello. Nonostante le condizioni serie, la quarantanovenne non è in pericolo di vita.



L'INCIDENTE

L'incidente è avvenuto prima di mezzogiorno ai piedi del Grappa. Per la 49enne, esperta di equitazione, sono stati attimi di terrore. Secondo il racconto dei testimoni, l'animale sembrava tranquillo e la donna non era ancora uscita dalla stalla per avviarsi, al galoppo dell'animale, verso qualche sentiero che porta verso il Massiccio. Ancora non è chiara la dinamica ma la 49enne avrebbe perso all'improvviso l'equilibrio cadendo dalla sella del cavallo. Era vicina alla stalla, e forse l'animale si è spaventato per colpa di un rumore molesto, magari un fulmine visto che in quel momento stava cominciando a imperversare il maltempo.



I SOCCORSI

La donna è stata quindi disarcionata dall'animale ed è precipitata a terra, sbattendo violentemente la testa. Fortunatamente l'animale non ha reagito in maniera violenta rimanendo tranquillo accanto alla donna che è stata subito soccorsa dai titolari e da altre persone che si trovavano con lei nella stalla. Non c'era tempo da perdere: immediatamente è scattata la telefonata al 118. In poco tempo, un'ambulanza del Suem di Crespano si è precipitata sul posto a sirene spiegate. All'arrivo dell'ambulanza, il medico e l'infermiere hanno rilevato il forte trauma cranico che la donna si è procurata in seguito alla caduta da cavallo. Subito è stato questo è stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso di Treviso che ha trasferito la quarantanovenne al Ca' Foncello di Treviso dove si trova tutt'ora ricoverata. © RIPRODUZIONE RISERVATA