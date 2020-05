Scale troppo strette: donna ferita imbarellata e calata con l'autoscala

TREVISO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, domenica 8 maggio, alle 8.30 in via Piavesella per soccorrere una signora. La donna, caduta nella sua abitazione, ha riportato la frattura del femore. Immediato l'intervento dei sanitari del Suem 118 che però si sono trovati di fronte all'impossibilità di trasportare la donna al pronto soccorso a causa delle scale troppo strette. I vigili del fuoco, intervenuti con l'autoscala, hanno fatto scendere la donna imbarellata dalla finestra. © RIPRODUZIONE RISERVATA