Jaguar causa uno schianto frontale in galleria: donna incastrata fra le lamiere

OSPITALE DI CADORE (BELLUNO) - Incidente nella galleria il 25 aprile, intorno alle 8.30, che si trova dopo l'abitato di Ospitale di Cadore in direzione Pieve di Cadore. A scontrarsi frontalmente due auto, sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Belluno e Pieve di Cadore, personale del Suem, dei Carabinieri e dell'Ente Strade. Sono intervenute tre pattuglie dell'Arma: una per i rilievi e due agli ingressi delle gallerie per deviare il traffico.L'auto che avrebbe causato l incidente é unacondotta da A.F.classe 79 residente in provincia di Napoli attualmente all'ospedale di Pieve per accertamenti. È piombato contro una Golf condotta da V.M classe 74 residente a(Treviso), che è in osservazione a Pieve. Al suo fianco viaggiava M.S. classe 75 compagna convivente dell'autista. È lei che ha avuto la peggio e è stata trasportata dall'elicottero all'ospedale di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma sarà tenuta sotto osservazione per qualche giorno.