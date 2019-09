Cade dal terrazzino di casa, volo di 4 metri e si schianta a terra: grave

FREGONA - Cade dal terrazzino di casa e resta a terra, gravemente ferito, dopo un volo di quattro metri. Accade stamattina, 22 settembre, poco prima delle 11, in via San Giusto a Fregona, sulle pendici del Cansiglio, a un uomo di 33 anni, O.B. le sue iniziali. Non è chiaro cosa abbia causato la caduta, che è comunque avvenuta mentre il giovane era solo. A dare l'allarme sono stati i vicini: lui era a terra, incapace di muoversi per le gravi lesioni riportate. Il Suem è arrivato con ambulanza ed elicottero: il ferito è stato caricato in amblanza e poi trasferito sull'elicottero. Ora si trova all'ospedale di Treviso. La prognosi è riservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA