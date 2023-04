Porto Marghera. Cade mentre attraversa i binari, 57enne salvato dalla Polfer: forti ritardi dei treni

PORTO MARGHERA (VENEZIA) - Un 57enne è scivolato mentre attraversava i binari e si è fatto male alle gambe. La circolazione dei treni è stata rallentata comportando ritardi considerevoli.

Nel pomeriggio di venerdì 7 aprile un 57enne della provincia di Treviso ha attraversato i binari vicino alla stazione di Porto Marghera. L'uomo è scivolato e si è fatto male alle gambe: è rimasto steso fino all'arrivo degli agenti della Polfer che lo hanno aiutato a mettersi in salvo. L'incidente ha determinato l'interruzione di un tratto di linea delicato, che collega il centro storico lagunare alla terraferma, comportando ritardi considerevoli ai treni in transito.

Durante le feste di Pasqua sono state controllate dalla Polfer 1.552 persone, 3 indagati per resistenza a pubblico ufficiale, per oltraggio e minaccia e per rifiuto di declinare le generalità, 2 i provvedimenti di allontanamento (Daspo).