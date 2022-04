Macabro ritrovamento nella zona dell'Emisfero di Silea: donna trovata morta in strada Chi è Video

SILEA (TREVISO) - Macabro ritrovamento questa mattina, mercoledì 6 aprile 2022,a Silea: gli addetti del Comune, durante un controllo, hanno scoperto il cadavere di una persona. Si tratta di una donna scomparsa una settimana fa: Antonella Bortolatto, 66 anni. Sul corpo non ci sono tracce di violenza.

Silea, il luogo del ritrovamento del cadavere di Antonella Bortolatto

Il corpo di Antonella Bortolatto è stato trovato in Strada della Serenissima, la via che passa sotto la Treviso Mare, un po' nascosta, che si imbocca all'altezza del Burger King e sbuca al Mc Donald's, proprio davanti all'Emisfero. Secondo i primissimi riscontri la donna, al momento del ritrovamento, la donna era deceduta da 8-9 ore. Resta da capire dove sia stata Antonella il resto della settimana - le ricerche erano partite il 30 marzo -, mentre le forze dell'ordine la cercavano ovunque, dopo la denuncia da parte del marito che non l'aveva vista rientrare a casa. La donna, con il coniuge, si era trasferita a Silea da appena due settimane, prima i due abitavano nel comune di Treviso.